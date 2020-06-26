Царь Соломон и Асад Водокрадов

Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь. К такому выводу много веков назад пришел легендарный правитель объединённого Израильского царства Соломон. Это он еще в наши дни в одном южном городе не был. Не знаю, как насчет мудрости, но печали тут он увидел бы сполна. В глазах жителей этого прекрасного города. Которые устали уже узнавать новые подробности из жизни тех, кто честно грабил южногородцев долгие годы, чтобы затем тратить все награбленное за пределами Родины.

Одной из последних обсуждаемых новостей была та, что связана с несостоявшейся покупкой американской недвижимости со стороны бывшего говоруна южногородского парламента Асада Водокрадова. Он, как помнят многочисленные местные аксакалы и редко встречающиеся местные саксаулы, не сразу сел в кресло главного меджлисмена. Ему, для начала, на это кресло нужно было заработать. Что он и делал, на протяжении долгих лет устраивая такие фокусы, что не снились даже фокусникам в третьем поколении.

Все же помнят, что было время, когда южногородцы платили за воду не по счетчикам, установленным в квартирах, а по неведомо какой формуле, которую придумали и воплотили в жизнь в организации под названием «Южгорвода», которую тогда и возглавлял господин Водокрадов. Зря, скажу я вам, алхимики искали философский камень, с помощью которого можно было превратить в золото любой металл. Практика показывает, что превращать в золото и твердую валюту можно и воду. Если уметь правильно ее подавать, а потом еще более правильно взыскивать за ее потребление долги с народа.

Наш герой в этом деле был своего рода алхимиком. Он сумел наколотить такое состояние, что хватит теперь не только детям, но и правнукам. Благодаря золоту, выкачанному из воды, он сумел обрести весьма значительный статус, превратившись из очень крупного, во всех смыслах слова, вора и казнокрада, в целого говоруна местного законодательного собрания! Собственно, не зря же местные телевизионные пропагандисты утверждали, что ведущие мировые державы завидовали происходящему в южном городе. В каком-то смысле они были правы. Зарубежные коррупционеры реально завидовали тому, как можно не просто избежать наказания за воровство в крупных размерах, но и заполучить кресло главного меджлисмена!

Понимал собственную исключительность и господин Водокрадов. Это проявлялось и в его неповторимой манере общения с рядовыми депутатами южногородского парламента. Он их зачастую подавлял. Нет, не интеллектом, не надо столь жестоко шутить. Он подавлял их уверенностью в том, что умение вовремя прервать оратора, стоящего зачастую на гораздо более высокой ступени развития, это и есть искусство парламентаризма, а также главная функция спикера. О том, что слово спикер по-английски означает «говорящий» или «оратор» Асад-муаллим не знал. Зачем ему знания, умножающие скорбь?!

Да и иным он был в те годы занят. Чем именно, поведал южногородцам местный журналист-расследователь. По данным которого, супруга господина Водокрадова захотела стать, нет не столбовой дворянкой или владычицей морскою, а скромной обладательницей двухкомнатной квартиры на Нью-Йоркской площади Линкольна. И то правда — это вам не в стриптиз-клуб в России вкладывать, где потом наркотики обнаруживают! В общем, дело было в 2009 году, в пору взлета, как это не комично звучит, политической карьеры Асада Водокрадова. За ценой он тогда, да и сейчас впрочем, не постоит! Готов был, как пишет журналист-исследователь, выложить за «двушку» в Нью-Йорке почти два миллиона долларов.

Но, одного желания Водокрадовых оказалось мало. В США, как они узнали, живут какие-то омерзительно придирчивые люди. Стали они интересоваться природой происхождения миллионов, на которые планировалось купить жилье в Нью-Йорке. Смущало их, видите ли, что зарплата южногородского говоруна за пару веков вперед не позволит купить даже «однушку» в центре Нью-Йорка. О том, то Водокрадов был ранее главой «Южгорводы», со всеми, в прямом смысле слова, вытекающими из этого последствиями, янки знали, но они не понимали, как это гарантирует сказочное обогащение. Не зря про них Задорнов говорил — «ну тупые!».

В общем, лишили себя американцы исторической возможности жить в одной стране с мистером и мисс Водокрадовыми. Чем доказали свою склонность к пресловутым «двойным стандартам». Ты на них посмотри! Демократии они весь мир учат, а сами суют нос в историю обогащения южногородского казнокрада. И это при том, что в самом южном городе ни у кого не возникало вопросов к господину Водокрадову. Правда, с недавних пор он загрустил. И даже вся недвижимость, что была куплена им в родном городе и за рубежом, не так уже и радовала его. Ведь, он теперь — обычный, вялый меджлисмен. Таких в парламенте южного города было много. И эта скорбь угнетала бывшего. Он давно уже был печален, правда так и не набравшись мудрости. Так что, не прав был великий царь Соломон…