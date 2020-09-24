Трюдо заявил о второй волне COVID-19 в Канаде

В Канаду уже пришла вторая волна коронавируса нового типа, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в среду, 23 сентября, в ходе обращения к нации, передает телеканал CTV News.

По его словам, новая волна COVID-19 может стать хуже, чем первая, которая была весной.

«В четырех наших крупнейших провинциях вторая волна не только что началась, она уже вовсю идет», — сказал Трюдо.

Он отметил, что вторую волну коронавирусной инфекции еще можно взять «под контроль». Для этого всем гражданам Канады нужно носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и сделать прививки от гриппа, указал политик.(Газета.Ru)