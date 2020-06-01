Трюдо заявил, что РФ останется вне формата G7

Премьер Канады Джастин Трюдо в понедельник заявил, что Россия останется вне формата «группы семи», поскольку продолжает не соблюдать международные нормы.

«Россия был исключена из G7 после того, как вторглась в Крым несколько лет назад. Она все еще не соблюдает международные правила и нормы, поэтому она — вне формата G7 и останется вне его и в будущем», — приводят канадские СМИ слова премьера.

На вопрос журналистов о возможном участии Трюдо в саммите в том случае, если на него приедет президент России Владимир Путин, канадский премьер прямо не ответил, указав лишь, что предстоит «много обсуждений» по этой теме.

Трюдо добавил, что формат «группы семи» всегда представлял собой «искренние обсуждения с союзниками и друзьями», тогда как группа G20 включает в себе страны, «с которыми у нас не обязательное великолепные отношения». (interfax.ru)