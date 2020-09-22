Тропический шторм «Бета» обрушился на Техас

Тропический шторм «Бета» обрушился на побережье американского штата Техас. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Национального центра США по слежению за ураганами (NHC).
Известно, что «Бета» образовалась в Мексиканском заливе в субботу, 19 сентября.
«Центр (тропического шторма) «Бета» пересекает побережье Техаса», — сообщили в Центре.
Сейчас стихия находится примерно в 35 км к юго-западу от округа Матагорда и направляется на северо-запад со скоростью 6 км/ч. Максимальная скорость ветра достигает 75 км/час.
Известно также, что «Бета» принесла на центральное побережье Техаса проливные дожди.