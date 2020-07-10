«Трещина» расширяется: бесполезно ждать прихода к власти в Армении «голубя мира»

Признаться, мы с самого начала не очень-то верили, что смена власти в Армении, даже «революционная реконструкция существующей политической архитектуры форпоста России», приведет к каким-то заметным сдвигам в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, т.к. уже несколько лет подряд, по мере возможности, стараемся внимательно следить за эволюцией политической палитры этой страны, стремимся из высказываний и заявлений различных политических сил улавливать их намерения касательно карабахской проблемы.

И общее впечатление было таково, что хоть подавляющее большинство оппозиционных сил Армении почти с презрением относились к политикам–провинциалам карабахской криминальной политической элиты, они все же не призывали к уступкам в карабахской проблеме, наоборот, обвиняли представителей карабахского политического клана в неумении решить проблему, в искусственном затягивании проблемы, в отсутствии политической воли и решительности, порою даже в сговоре с властями Азербайджана…

Но все же мировое сообщество, так или иначе связанное с карабахской проблемой, от Пашиняна ждало кардинальных шагов, направленных на изменение региональной политики Армении, в том числе, на оживление карабахского процесса. Эти ожидания не оправдались: от Пашиняна по сей день ждут конструктивного подхода к карабахской проблеме.

Но на наш взгляд, подобные ожидания кроме политической инфантильности или наивности ничего не представляют. В мире много подобных конфликтов и до сих пор не было такого, чтобы агрессивная сторона процесса добровольно отказалась бы от своих позиций – нет, такого никогда не было, наверное, и впредь не будет.

Чтобы агрессор отступил и согласился на реальные уступки, к нему должны быть применены конкретные санкции политического, дипломатического, экономического и даже военного характера.

Но к сожалению, до сих пор только Азербайджан и Турция стараются совместно изолировать агрессора и оказывать на него экономическое давление. Другие же страны под разными предлогами пока что не думают о поддержке подобных усилий. Даже наш южный сосед – Иран вместо того, чтобы поддерживать Азербайджан, наращивает торгово-экономические отношения не только с Арменией, даже с непризнанной и марионеточной «НКР».

Да, и не только три сопредседателя Минской Группы, даже дипломаты «высокого калибра» из европейских стран, когда речь заходит о карабахской проблеме, из «ястребов войны» перевоплощаются в «голубей мира» – посмотрев на них, невольно вспоминаешь известную картинку великого Пабло Пикассо. Послушав этих видавших виды дипломатов, начинаешь думать, что главным является не само решение конфликта, а именно пути и способы его разрешения…

Оказывается, в этом «сложном и важном деле» главным постулатом является недопущение войны, несмотря на то, что наши территории были оккупированы именно военными средствами, т.к. противник, воспользовавшись тем, что у молодого азербайджанского государства еще нет хорошо подготовленной и хорошо оснащенной армии, в тесном союзе со своим геополитическим патроном – Россией, или при ее активной поддержке, начал захватывать территории Азербайджана.

Но из псевдологики дипломатов — представителей ОБСЕ и даже ООН — можно сделать только один «вывод»: чужие территории можно захватывать военными способами, но вернуть их надо исключительно мирными средствами — диалогом, переговорами, которые порою затягиваются на несколько десятилетий…

Поэтому с каждым годом труднее становится отвечать на вопрос: что же дальше?

Теперь все заняты в основном последствиями коронавируса, но ясно, что так не будет вечно – к следующей весне о пандемии останутся только не очень приятные воспоминания, начнет оживляться политическая и дипломатическая жизнь.

Пока же мы можем констатировать факты. Идет третий год правления Пашиняна, но за это время не было ни одного нормального обсуждения проблемы: сперва армяне требовали изменения формата переговоров, потом под прессингом начали участвовать в переговорах на уровне министров иностранных дел сторон, но опять же сделали все, чтобы эти переговоры стали беспредметными и несодержательными.

Мы не раз писали, что бесполезно ждать прихода к власти в Армении «голубя мира». Надо выждать подходящий момент и оказать серьезное военное давление на противника. «Сила» Армении до сих пор была в ее союзе с Россией, но в отношениях этих двух государств уже заметна «трещина», и она с каждым днем углубляется и расширяется. Почему бы нам в удобный момент не воспользоваться этим обстоятельством?..