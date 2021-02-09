Трехсторонняя подгруппа по Карабаху провела совещание

Трехсторонняя подгруппа по Нагорному Карабаху провела заседание по железнодорожным, автомобильным и совмещенным перевозкам, сообщает «Спутник-Армения».

Участники обсудили состояние железнодорожных путей, а также возможности автомобильного сообщения в зоне вокруг Нагорного Карабаха. Стороны обменялись мнениями по указанным вопросам. Экспертная подгруппа действует в рамках трехсторонней рабочей группы, которую возглавляют вице-премьеры Азербайджана, России и Армении.

На заседании, которое прошло 6 февраля в дистанционном режиме, участвовали представители Азербайджана, России и Армении.