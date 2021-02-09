Трехсторонняя подгруппа по Карабаху провела совещание

Трехсторонняя подгруппа по Нагорному Карабаху провела заседание по железнодорожным, автомобильным и совмещенным перевозкам, сообщает «Спутник-Армения».
На заседании, которое прошло 6 февраля в дистанционном режиме, участвовали представители Азербайджана, России и Армении.

Участники обсудили состояние железнодорожных путей, а также возможности автомобильного сообщения в зоне вокруг Нагорного Карабаха. Стороны обменялись мнениями по указанным вопросам.

Экспертная подгруппа действует в рамках трехсторонней рабочей группы, которую возглавляют вице-премьеры Азербайджана, России и Армении.

| 2021-02-09T12:42:26+04:00 9 февраля 2021, 13:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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