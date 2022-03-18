На московском стадионе «Лужники» прошёл митинг-концерт, посвящённый восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя — ведущие говорили об этом событии как о «возвращении в родную гавань». На митинге выступил президент России Владимир Путин. Телетрансляция, как утверждается, по техническим причинам прервалась ещё до окончания его речи.

Ведущие концерта постоянно вспоминали войну, которую ведёт Россия в Украине, не называя, однако, её войной. Они утверждали, что российские военные борются в Украине «с нацизмом».

Выступили также мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор RT Маргарита Симоньян (она попросила «Россию-матушку» наказать тех, кто «бомбит Мариуполь» — при этом Мариуполь штурмуют российские войска и отряды сепаратистов «ДНР»), представитель МИД России Мария Захарова.

Затем началось выступление президента России Владимира Путина. В своём выступлении он сказал, что главным мотивом так называемой военной операции в Украине стал «геноцид», якобы осуществлявшийся Украиной против пророссийских жителей Донбасса. Путин также процитировал Библию и рассказал о героизме солдат, употребив при этом слово «воюют» (российские власти запрещают называть боевые действия в Украине «войной»). Трансляция выступления Путина в эфире «России-24» внезапно прервалась ещё до её завершения. Вместо неё вновь включился Олег Газманов и речи тех, кто выступал какое-то время назад.

Несколько минут не было известно, что случилось. Корреспондент «Коммерсанта» сообщил, что Путин завершил своё выступление на стадионе — уже не в эфире.

Примерно спустя 20 минут «Россия-24» начала показывать выступление Путина заново. На этот раз оно не прервалось — выяснилось, что после обрыва трансляции президент говорил лишь около 20 секунд. После речи Путина концерт завершился.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сбой трансляции был вызван «техническим сбоем на сервере».