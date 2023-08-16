Бывшему президенту США Дональду Трампу и другим обвиняемым по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия предписали до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, там их должны формально арестовать.

Как сообщает ТАСС, об этом сказано в заявлении офиса шерифа данного округа, которое приводит телекомпания CNN.

Уточняется, что всего речь идет о 19 обвиняемых.

По данным телекомпании, по прибытии в тюрьму обвиняемые должны будут пройти формальную процедуру ареста: их обыщут, сфотографируют и возьмут отпечатки пальцев.

Все условия освобождения после добровольной сдачи властям обычно обсуждаются заранее, уточняет телеканал.