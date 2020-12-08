Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов

По данным издания, информацию об этих звонках подтвердил офис Катлера. Это уже третий штат, в котором Трамп пытался «обратить вспять» исход голосования: ранее Трамп обращался с такой просьбой к республиканцам в штате Мичиган и к губернатору Джорджии Брайану Кемпу.