Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе дважды звонил спикеру палаты представителей штата Пенсильвания Брайану Катлеру с просьбой о помощи в изменении результата президентских выборов в этом штате, сообщила газета Washington Post.
По данным издания, информацию об этих звонках подтвердил офис Катлера. Это уже третий штат, в котором Трамп пытался «обратить вспять» исход голосования: ранее Трамп обращался с такой просьбой к республиканцам в штате Мичиган и к губернатору Джорджии Брайану Кемпу.
«Я слышу обо всех этих проблемах в Филадельфии и об этих проблемах с вашим законодательством», — сказал в ходе разговора Трамп, слова которого процитировал изданию официальный представитель Катлера, Майкл Страуб.
«Что мы можем сделать, чтобы это исправить?» — осведомился, как заявил газете Страуб, американский лидер.
| 2020-12-08T10:13:18+04:00 8 декабря 2020, 10:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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