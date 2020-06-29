Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из «Большой восьмерки» из-за ее побед на внешнеполитической арене.
Глава Белого дома высмеял призыв бывшего вице-президента в администрации Барака Обамы, главного претендента на пост президента от демократов Джо Байдена не приглашать Москву на саммит G7 после публикации статьи The New York Times о якобы существовавших контактах между российской разведкой и движением «Талибан».
«Россия настолько по-крупному обставила его и Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел убрать их из G8. США были слабы во всем, особенно с Россией!» — написал Трамп в твиттере.
В конце мая президент США Дональд Трамп предложил пригласить Россию, Индию, Австралию и Южную Корею на сентябрьский саммит G7.(РИА Новости)