Трамп заявил, что не стал бы скрывать операцию против Венесуэлы

Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, США не стали бы скрывать проведения операции против этой страны. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп.

Говоря о заявлениях венесуэльской стороны о предотвращении проникновения в страну из Колумбии группы наемников, американский лидер отметил: «Мы не имеем к этому никакого отношения. На самом деле, если бы я хотел двинуться в Венесуэлу, я бы не скрывал это». «Если бы мы когда-либо сделали такое в Венесуэле, то это было бы немного иначе. Это бы называлось вторжением», — добавил Трамп. (ТАСС)

| 2020-05-08T17:53:20+00:00 8 мая 2020, 19:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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