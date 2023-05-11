Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования конфликта в Украине он провел бы встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп сказал, выступая в эфире телеканала CNN.

Трамп заявил, что если он вновь станет президентом США, то завершит украинский конфликт в течение одних суток. «Я встречусь с Путиным, встречусь с Зеленским. У каждого из них есть свои слабости и сильные стороны. И в течение 24 часов это будет урегулировано, это будет закончено», — сказал бывший президент.

Трамп подчеркнул, что считает Путина очень умным. Однако, по мнению экс-президента, Путин все же совершил серьезную ошибку, начав военную операцию в Украине. При этом Трамп особо отметил, что если бы президентом США в 2022 году был он, то Путин не начал бы войну. (gazeta.ru)