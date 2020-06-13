Трамп захотел закончить «эру бесконечных войн»

Выступая перед выпускниками военной академии, президент США Дональд Трамп сказал, что американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и решать чужие конфликты. Трансляцию выступления ведет официальный YouTube-канал Белого дома.

По словам Трампа, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата состоит в том, чтобы оборонять и решительно защищать Америку от внешних врагов. «Мы заканчиваем эру бесконечных войн», — сказал глава Белого дома во время выступления перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.

Президент США отметил, что «ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки вернулся на свое место», добавив, что в обязанности американских войск не входит разрешение «древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали». «Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить», — подытожил Трамп (lenta.ru)