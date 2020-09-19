Трамп ввел режим ЧС в Луизиане

Президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за урагана «Лаура». Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Глава государства распорядился об оказании федеральной помощи в дополнение к усилиям штата по восстановлению районов, пострадавших от урагана, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что по территории США ударил ураган «Лаура», который может стать самым разрушительным за последние несколько лет — ему была присвоена четвертая категория мощности, поскольку скорость ветра достигает 240 км/ч. Затем оценка мощности урагана была снижена до второй категории.

По последним данным, в США число жертв урагана составляет 14 человек.