Трамп вновь сказал, что Байден не победил на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что его противник демократ Джозеф Байден проиграл президентские выборы в стране.

Как передает Report, в своем Twitter он написал, что Байден проиграл во всех шести колеблющихся штатах с большим отрывом. Однако оппонент, по его словам, поспособствовал вбросу сотни тысяч голосов в каждом из штатов.

«Он не выигрывал выборы. Политикам-республиканцам нужно бороться за то, чтобы их великолепную победу не украли. Не будьте слабыми!» — подчеркнул политик.

Отметим, что 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым президентом США. Демократа поддержали 306 выборщиков, а Трампа.