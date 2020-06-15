Трамп вел себя не как президент США, а как Жириновский

«Дональд Трамп просто так не уйдет. Его придется вывести из Белого Дома с помощью военных» — пожалуй, главный соперник Трампа господин демократ Джо Байден чуть преувеличивает.

Конечно, всем хорошо известно, что нынешний американский президент не является демократом и, тем более, глобалистом, но он не обладает той политической мощью, чтобы кардинально изменить устои американского государства и общества.

Нет, возможно, в следующем году его уже не будет в политической жизни страны, или на худой конец, через четыре года он навсегда покинет Белый Дом, не отставив о себе никаких воспоминаний…

По мнению многих экспертов, приход к власти демократа Байдена будет иметь некоторые нежелательные последствия, например, для братской Турции.

По всей вероятности, демократы примут резолюцию, признающую надуманный армянский «геноцид».

Еще изменится политика в отношении Ирана. А так, наверное, политика США вернется на круги своя, восстановив свои прежние глобалистические черты и глобально-демократическое содержание.

Что же касается армянского псевдогеноцида, думается, что, если демократы придут к власти, они, наверное, сделают кое-какие выводы из политического опыта республиканца Трампа, который постоянно боролся с американской традиционной политической машиной, пренебрегая интересами и глобальной миссией США…

Пока нет прогнозов относительно того, кто же выиграет предстоящие выборы. И мы не будем заниматься пророчеством по этому поводу, но очень уж хочется, чтобы Трамп ушел из политической жизни США. До последних событий, т.е. до того, как очередной чернокожий гражданин США стал жертвой полицейского насилия, многие думали, что протекционистская политика Дональда Трампа обеспечит ему поддержку среднестатистического американского обывателя, которому льстят такие лозунги Трампа, как «Все для Америки, все для американцев!».

Надо сказать, что протекционистская политическая и экономическая философия Трампа имела определенный успех у представителей других государств, которые также считают, что глобализм и глобальная демократия стирает национальные разнообразия, бьет не только по национальным экономикам, но и по национальным культурам.

Да, на первый взгляд протекционизм выступает как синоним патриотизма, т.к. защищает не только национальную экономику и бизнес-сферу, но, вообще, весь национально-культурный уклад. Но это поверхностное суждение.

Во-первых, обеспечивая тепличный режим для всего национального, протекционизм лишает его самого главного – конкуренции, которая является мотором развития и эволюции. Во – вторых, все мы являемся в первую очередь потребителями и по этой причине, все мы заинтересованы в том, чтобы нам продавали качественные продукты и товары, оказывали качественные услуги. Ведь, когда мы покупаем, например, одежду, мы же не думаем о том, как бы нам поддержать эту отрасль отечественной экономики и бизнеса! Нет, все мы стремимся к тому, чтобы купить качественную и модную одежду…

Что же касается других аспектов глобализма и демократии, не стоит забывать, что это тоже веление времени – ведь, нас объединяет еще одно качество: все мы являемся землянами. Научно-технический прогресс, сокращение расстояний и времени, наконец, необходимость развития планетарного мышления заставляют нас не ограничиваться границами собственной страны, а смотреть на мир более открытыми глазами, отдавая себе отчет в том, что Земля есть наш общий дом, плюс, уникальный дом, по крайней мере, пока в нашей Галактике не открыта другая планетная система, подобно нашей…

То же самое можно сказать и о современной демократии. Признаться, во время последних событий Трамп вел себя не как президент США, а как Владимир Вольфович Жириновский.

Еще великий президент Томас Джефферсон постоянно отмечал, что, если он будет вынужден сделать выбор между свободной прессой и властью, он выберет первую, т.е. свободную прессу.

Понятно, что отношения третьего президента, видного политического деятеля и философа США Джефферсона с прессой не были такими идеальными, как это может показаться на первый взгляд.

Но он прекрасно понимал, что президент США должен говорить именно так, по той причине, что в Конституции этой страны написано: «Конгресс не имеет права принимать законодательный акт, ограничивающий свободу слова и выражения» …

Плюс, не стоит забывать, что теперь уже 21-й век. Поэтому демократия не есть просто-напросто форма правления народа – демоса или как говорят философы-аристократы, правление толпы.

Нет, она в каком-то смысле слова, есть вопрос культуры и гуманизма, т.к. культурные люди или культурные общества не могут выбрать другую систему правления кроме демократии.

По этой причине, приходится вновь напомнить всем известные слова великого Уинстона Черчилля: «Демократия возможно не есть самая идеальная форма правления, но лучшего, более совершенного человечество еще не придумало» …