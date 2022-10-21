Якобы «пророк» геополитики, большой патриот – все это я услышал в передачах российских телеканалов, посвященных памяти бывшего российского политика Владимира Вольфовича Жириновского.

Есть такая весьма известная поговорка, что после смерти, как правило, об умершем плохо не говорят, хотя на нашей памяти есть другой Жириновский, который на теледебатах выплескивал воду в лица своих коллег, политиков-оппонентов, который постоянно выступал с воинственными неоимпериалистическими призывами…

А что, собственно говоря, случилось? Почему российские журналисты забыли настоящего Жириновского? Дело в том, что речь не идет о том, кто умер, а кто остался в живых. А в том, что российская политика после долгих колебаний вновь взяла тот курс, о котором постоянно говорил господин Жириновский.

«Земля, на которую ступила нога российского солдата уже есть Россия», «Наступит время, когда российские солдаты будут мыть свои сапоги в теплых водах Индийского океана» — возможно, обыкновенные, простые люди уже все это не помнят, но эти «поговорки» покойного Владимира Вольфовича хорошо запомнились политическим наблюдателям…

Помнится, когда Жириновский первый раз избирался в Государственную Думу, было интересно: куда возьмет курс с подобными политиками Россия? Но Жириновский оказался хитрее, чем полагали его соратники и оппоненты. Он стал преградой не только на пути настоящих российских либералов, но и коммунистов, левых-радикалов.

А в конце концов все это привело к тому, что российский президент Владимир Путин начал претворять в жизнь все «идеи» Жириновского. Да, Путин начал войну против Украины. Странно, что он старается видеть Украину в одном союзе с Россией. Но забудут ли когда-то украинцы ракетные удары Москвы? В недалеком прошлом Киев не обстреливался ракетными ударами, международные организации, посольства возобновили свою работу в столице Украины, но теперь они вновь покидают этот город.

Главным является то, что США и европейские страны не торопятся обеспечить воздушное пространство Украины надежными оборонными системами. Еще в сентябре американцы говорили, что отправят в Украину военно-воздушные системы, которые обеспечивают безопасность таких важных объектов, как здание Капитолия и других важных государственных учреждений. Через пару недель то же самое завили европейцы, но называть воздушное пространство Украины «железным куполом» еще рано.

Да, президент Владимир Путин теперь говорит о применении ядерного оружия. Если бы Владимир Жириновский был жив, политическая риторика российского президента уж точно пришлась бы ему по душе.

Еще до украинской войны президент Путин как-то заявил, зачем нужен этот Мир, если в нем не будет России? На самом же деле, он хотел сказать, что зачем нужен этот Мир, если Россия не будет его ведущим геополитическим полюсом? А это уже не шутка, весьма серьезный вызов…

Да, на российских телеканалах не показывают нобелевского лауреата Дмитрия Муратова или известную Аллу Пугачеву, которая после распоряжения президента Путина о частичной мобилизации завила, что отныне она также является «иностранным агентом».

Вместо этого они посвящают «передачи» Владимиру Жириновскому. Потому что последний весьма успешно подходит новым идеологическим установкам Кремля и его телеканалов.