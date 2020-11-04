Трамп уже готовится к «большому празднованию»

Президент США Дональд Трамп поздравил своих избирателей с победой на выборах. Об этом он заявил в прямом эфире CNN.

Республиканец сообщил, что выиграл в штатах Флорида, Огайо, Техас, Северная Каролина и Джорджия. Помимо этого, лидер отметил, что уже выигрывает в Пенсильвании. Он также подчеркнул, что даже не ожидал победы в некоторых штатах.

Трамп рассказал, что партия уже готовится «к большому празднованию». Он поблагодарил своих избирателей, членов семьи и коллег.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.