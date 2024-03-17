Экс-президент Америки Дональд Трамп убеждён, что победит на предстоящих выборах в ноябре. Об этом он сообщил собравшимся на митинге в штате Огайо.

«Я уверен, нам удастся это сделать… Мы скажем Байдену: «Джо, ты уволен. Убирайся отсюда! Ты ужасно отработал», — заявил Трамп.

Он также назвал Байдена «угрозой американской демократии». По его словам, когда страной управляют некомпетентные люди, это время превращается в вечность. Также Трамп упрекнул действующего американского лидера в бездействии в вопросах разрешения миграционного кризиса на границе с Мексикой, росте инфляции в стране и других проблемах.

В заключение Трамп заявил, что все катастрофы можно обратить вспять, если вернуть его в Белый дом, и выразил уверенность, что «мы с этим справимся», явно имея в виду свой электорат. (ТАСС)