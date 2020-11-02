Трамп увидел в выступлении Леди Гаги аргумент против Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что совместное мероприятие кандидата на пост главы США Джо Байдена с певицей Леди Гагой служит еще одним доказательством намерения демократов сократить нефтегазовый сектор страны.
«Только что узнал, что сонный Джо Байден выступает в Пенсильвании с Леди Гагой, полноправным членом движения Artists Against Fracking («Артисты против фрекинга»). Это еще одно доказательство, что он бы запретил фрекинг и поднял до небес цены на энергоносители», — написал Трамп в Twitter.
Ранее Трамп подписал указ в поддержку фрекинга и нефтегазовой отрасли. Он также заявил, что Байден в случае победы на выборах запретил бы добычу углеводородов методом фрекинга и «уничтожил рабочие места в энергетическом секторе США».
| 2020-11-02T13:18:51+04:00 2 ноября 2020, 13:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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