Трамп считает США победителями фашизма и коммунизма

Президент США Дональд Трамп во время своей праздничной речи по случаю Дня независимости заявил, что США нанесли поражение фашистам и коммунистам, а в скором времени одержат победу и над радикалами. Об этом сообщает РИА «Новости.

По его словам, «американские герои» взяли вверх над нацистами, «опрокинули фашистов, свергли коммунистов», «сохранили американские ценности» и «принципы», а также сумели «загнать «террористов на самый край земли».

«Сейчас мы в процессе разгрома радикальных леваков, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей — людей, которые во многих случаях не соображают, что делают», — сказал Трамп.

Он пообещал, что США «не дадут разъяренной толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы».