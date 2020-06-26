Трамп: с Россией и Китаем мне проще иметь дело, чем с демократами

Президент США Дональд Трамп признался, что с Россией, Китаем и КНДР ему проще иметь дело, чем с американскими демократами, передает ТАСС

Такое заявление он сделал во время выступления перед своими сторонниками в штате Висконсин. Американский лидер рассказал, что его друг однажды спросил: «С какой страной тяжелее всего иметь дело? По словам главы государства, его друг попросил указать на Россию, либо Северную Корею или Китай.

«Нет, сказал я, страна, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США», — отметил Трамп.

При этом он считает американских демократов «безрассудными» и «немного сумасшедшими».

| 2020-06-26T03:05:30+04:00 26 июня 2020, 04:02|12345 (Пока оценок нет)
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