Трамп решил не использовать военных для подавления беспорядков

Президент США Дональд Трамп отверг возможность использования военных для подавления беспорядков в стране. Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax TV.

Американский лидер отметил, что привлечение военнослужащих ВС США зависит от ситуации.

«Не думаю, что нам придется это делать», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что может привлечь военных для подавления беспорядков в США.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США. (Газета.Ру)