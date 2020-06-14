Трамп рассказал подробности о новой «супер-пупер-ракете»

Президент США Дональд Трамп рассказал детали о новом американском снаряде, который он ранее назвал супер-пупер-ракетой.

13 июня американский лидер выступил перед выпускниками военной академии в Вест-Пойнте и снова похвастался созданием «невероятной военной техники».

«Мы производим невероятную технику на уровне, которого никто никогда не видел. У нас нет выбора, учитывая уровень наших противников. У нас уже есть — я называю это «супер-пупер-ракета». Она в 17 раз быстрее, чем их ракеты», — цитирует его Business İnsider.

По словам Трампа, эти «супер-пупер-снаряды» будут способны поразить цель размером 70 см на расстоянии 1,6 тыс. км.

Впервые о создании такой ракеты американский лидер объявил 15 мая.

При этом в соцсетях высмеяли президента за использование лексики, более подходящей для детей. В итоге «cупер- пупер-ракета» превратилась в мем. 9 июня сообщалось, что новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет (iz.ru)