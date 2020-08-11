Трамп рассказал, кто вмешивается в выборы в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ход выборов главы государства вмешиваются члены Демократической партии Соединенных Штатов, настаивая на проведении процедуры голосования по почте.

В ходе пресс-конференции в Белом доме журналисты попросили Трампа прокомментировать приписываемое России вмешательство в американские выборы.

«Я вам скажу, кто вмешивается в наши выборы. Демократы вмешиваются, желая и настаивая на отправке избирательных бюллетеней по почте, где повсюду коррупция», — заявил президент.

Ряд штатов Соединенных Штатов уже узаконили голосование по почте, в других оно готовится в связи с пандемией коронавируса. Выборы пройдут 3 ноября.(Газета.Ru)