Трамп рассказал, что потерял всех друзей из-за избрания президентом

«Я потерял всех своих друзей из-за этого поста. У меня были друзья. «Эй, Дон, пойдем поужинаем». — «Окей, хорошо, Ричард, я пойду». — «Эй, Дон, давай сходим». — «Окей, Ларри, увидимся позже в ресторане в Нью-Йорке… У нас были замечательные разговоры, вы не должны знать, о чем мы говорили, это не ваше дело. Но мы были расслабленными», — сказал Трамп на встрече с избирателями в Висконсине.