Трамп рассказал, что потерял всех друзей из-за избрания президентом

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за своего избрания на высший государственный пост потерял всех своих друзей, их заменили члены конгресса.
«Я потерял всех своих друзей из-за этого поста. У меня были друзья. «Эй, Дон, пойдем поужинаем». — «Окей, хорошо, Ричард, я пойду». — «Эй, Дон, давай сходим». — «Окей, Ларри, увидимся позже в ресторане в Нью-Йорке… У нас были замечательные разговоры, вы не должны знать, о чем мы говорили, это не ваше дело. Но мы были расслабленными», — сказал Трамп на встрече с избирателями в Висконсине.
«Внезапно я становлюсь президентом США… И теперь они мне звонят: «Господин президент, сэр, не хотите ли когда-нибудь встретиться?» Я говорю: «Расслабься. Зови меня просто Дональд, ты меня знал 30 лет». — «Спасибо большое, господин президент», — продолжил Трамп.
Он посетовал, что не может больше сесть и выпить с друзьями, хотя и оговорился, что алкоголь не пьет.(РИА Новости)