Трамп продолжает оспаривать результаты выборов в судах США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что его команда продолжает оспаривать результаты выборов главы государства в американских судах. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По его словам, его сторонники «намерены двигаться вперед».

При этом политик отметил, что продолжается процесс рассмотрения исков по нарушениям в ходе голосования в штате Висконсин.

«Мы застукали их как мошенников, сбрасывающих бюллетени, которые делают так много всего, что никто не может в это поверить», — подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что суды дают им очень мало времени на предоставление доказательств, однако республиканцы намерены «ускорить этот процесс».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены. Трамп выразил несогласие с результатами голосования в ряде штатов. Его команда подала соответствующие иски в американские суды.