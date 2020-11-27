Трамп призвал снять ограничение ответственности СМИ за контент

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал СМИ и соцсети, которые, по его словам, настроены против него, и призвал убрать ограничения на их ответственность за публикуемый контент.
«Я сегодня провел длинную пресс-конференцию после того, как пожелал военным счастливого Дня благодарения, и снова понял, что фейковые новостные СМИ координируются с тем, чтобы подлинный сигнал этой пресс-конференции никогда не был передан. Основной тезис был, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, а я выиграл!» — написал Трамп в Twitter, выделив заглавными буквами слова «сфальсифицированы» и «выиграл».
По его словам, Twitter рассылает «полностью фальшивые тренды», которые не имеют никакого отношения к настоящим трендам в мире. «Они их придумывают, только негативные «вещи», — продолжил Трамп. Он обвинил соцсеть в «дискриминации консерваторов».
«Ради национальной безопасности параграф 230 должен быть немедленно прекращен!!!» — заключил действующий президент, имея в виду норму американского законодательства, которая снимает с сайтов ответственность за публикацию стороннего контента.(РИА Новости)