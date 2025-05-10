Американский президент Дональд Трамп призвал Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского остановить войну на фоне предупреждения от американского посольства в Украине о риске массированного обстрела в ближайшие дни.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, передает eurointegration.com.ua.

Журналисты спросили у Трампа, что бы он хотел сказать Путину на фоне предупреждения посольства США в Киеве о возможной значительной атаке России на Киев.

На это американский президент сказал, что «имеет послание к обеим сторонам».

«Закончите эту войну. Мы теряем 5 тысяч солдат в неделю – российских, украинских, и, кстати, не только солдат. Я говорю: прекратите эту глупую войну. Вот мое послание для обеих сторон», – заявил он.

Предупреждение посольства США в Украине появилось на фоне окончания «трехдневного перемирия», объявленного Путиным.