Мировое сообщество должно избавиться от ядерного оружия вместо того, чтобы концентрироваться на проблеме глобального потепления, передает Лента.ru.

Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп в опубликованном в четверг интервью ведущим подкаста Full Send.

«Они говорят о глобальном потеплении. Это безрассудно, нам надо избавиться от ядерных вооружений», — сказал Трамп.

Бывший президент США заявил, что «Россия и Китай пошли бы на это». «Я обсуждал это с [президентом России Владимиром] Путиным, ему понравилась эта идея», — утверждал Трамп.