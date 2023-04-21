Мировое сообщество должно избавиться от ядерного оружия вместо того, чтобы концентрироваться на проблеме глобального потепления, передает Лента.ru.
Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп в опубликованном в четверг интервью ведущим подкаста Full Send.
«Они говорят о глобальном потеплении. Это безрассудно, нам надо избавиться от ядерных вооружений», — сказал Трамп.
Бывший президент США заявил, что «Россия и Китай пошли бы на это». «Я обсуждал это с [президентом России Владимиром] Путиным, ему понравилась эта идея», — утверждал Трамп.