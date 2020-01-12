Трамп призвал иранские власти «не убивать протестующих»

Президент США Дональд Трамп призвал иранское руководство «остановить убийство» участников протестных акций, включить в стране интернет и позволить представителям СМИ свободно перемещаться по стране.
«Руководителям Ирана – не убивайте протестующих. Вы уже убили и посадили в тюрьму тысячи (человек — ред.), мир смотрит. Что более важно, смотрят США. Включите обратно интернет и разрешите журналистам свободно передвигаться (по стране — ред.)! Остановите убийство вашего замечательного иранского народа!» – написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.
В субботу Трамп в своем микроблоге Twitter поддержал протестующих в Иране на языке фарси. По мнению президента США, власти Ирана «должны позволить правозащитным группам отслеживать и сообщать факты» с мест протестов в стране.
| 2020-01-12T18:32:38+00:00 12 января 2020, 20:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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