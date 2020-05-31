Трамп призвал губернаторов-демократов задействовать Нацгвардию

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров, представляющих Демократическую партию, задействовать силы Национальной гвардии страны против протестующих.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает Газета.Ру.

По словам Трампа, Нацгвардия должна быть использована, «пока не стало слишком поздно».

При этом президент высоко оценил работу Национальной гвардии, силы которой были применены при разгоне беспорядков в Миннеаполисе.

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.