Трамп приступил к обсуждению с юристами стратегии защиты на процедуре импичмента

Бывший президент США Дональд Трамп приступил к обсуждению с юристами стратегии защиты на процедуре по его импичменту в Сенате Конгресса США. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По информации ее источников, экс-президент до сих пор не определился с составом команды юристов, которые будут защищать его в рамках процедуры импичмента. Однако в последние несколько дней Трамп начал обсуждать стратегию защиты с адвокатом Бутчем Бауэрсом, который, по сведению источников CNN, уже согласился представлять его интересы в Сенате.

Кандидатуру Бауэрса, который ведет адвокатскую деятельность в городе Колумбия (штат Южная Каролина), посоветовал Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм, представляющий этот штат в верхней палате Конгресса. По сведениям CNN, Грэм продолжает поиск юристов, которые выступили бы на стороне защиты бывшего американского лидера в рамках процедуры импичмента.