Президент США Дональд Трамп прекратил усилия по достижению дипломатического соглашения с Венесуэлой, сообщила The New York Times со ссылкой на источники из числа официальных представителей.

Они сообщили, что Трамп в четверг минувшей недели позвонил своему специальному представителю Ричарду Греннелу, который вел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, и «проинструктировал его, что все дипломатические контакты, включая его переговоры с мистером Мадуро, должны быть прекращены».

Издание отмечает, что источники не исключают, что «это создает почву для потенциальной военной эскалации против наркоторговцев или правительства Николаса Мадуро».

Американские официальные лица заявляют, что Мадуро руководит наркокартелями, действующими в Венесуэле, правительство страны отрицает это обвинение, говорится в публикации.

Газета пишет, что в сентябре Мадуро написал письмо Трампу, в котором отрицал, что его страна занимается незаконным оборотом наркотиков, и предлагал продолжать переговоры.