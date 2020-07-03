Трамп прав в том, что… — еще один повод вспомнить США

Чтобы понять эту огромную, воистину свободную и увлекательную, в то же время, весьма таинственную страну, надо ее, как говорится, любить от души.

И надо уметь любить ее, несмотря на то, что многих из нас отделяет от нее огромный и неведомый океан; опять же не только в географическом, но и в культурно-духовном плане.

Заметим, что люди нашего континента, точнее, представители Старого Света открывали ее дважды – первый раз, в чисто географическом плане это удалось сделать Христофору Колумбу. А во второй раз, политический публицист и писатель Алексис де Токвиль, спустя столетие, смог вновь обратить на новый континент внимание людей, которые уже успели основательно забыть не только этот огромный материк, но и переселившихся туда братьев по разуму…

Да, наверное, наш весьма чуткий и, как всегда, внимательный читатель уже догадался: речь идет о Соединенных Штатах, которые через день будут отмечать очередной День Независимости.

Конечно, тут есть, что отмечать, и чем основательно гордиться: триста лет назад вольные европейцы отправились на этот материк, чтобы не только разбогатеть, но и основать там свободную и, наверное, независимую страну, обеспечить себе более свободную микро и макросреду.

Надо сказать, что они не только добились этого, но за это время смогли существенно изменить мировоззрение людей не только относительно политического устройства отдельного государства, но вообще, мира в целом…

Сейчас, конечно, нет смысла подробно останавливаться на вопросе, что же представляют собой США для своих граждан и для всего мира.

Всем понятно, что со временем люди привыкают ко всему, все становится простым и обыденным. То же самое можно говорить и о США: конечно, до сих пор для многих эта страна остается местом, где сбываются, реализуются великие проекты отдельных креативных людей, но, в то же время, Штаты в сознании людей больше ассоциируются уже с крупной сверхдержавой, которая вместе с группой малочисленных и таких же избранных государств вершит судьбу мира…

Американские ценности и принципы – многие люди еще продолжают верить в это. Но реальная американская политика, реальные средства достижения целей этой страной часто не оставляют место возвышенным и слишком эмоциональным подходам к таким вопросам, как американские ценности и принципы, т.к. часто вместо этого приходится говорить всего лишь об американских политических, геополитических и геоэкономических интересах…

Например, оставляет ли политика президента Трампа место в сознании и в сердцах людей для возвышенных оценок современной американской политики? Нет, не думается. Хотя отчасти прав и он – нынешний американский президент Дональд Трамп.

Да, Трамп прав в том, что сейчас не пятидесятые годы прошлого века и поэтому европейские державы должны увеличивать собственные расходы за коллективную оборону в рамках НАТО, т.к. за безопасную жизнь также надо платить.

Да, Трамп прав в том, что США уже не в состоянии играть, и самое главное, не считают важным и нужным играть роль всемирного филантропа: теперь же какую международную организацию не возьмешь, за ней стоят в первую очередь, американские финансы…

Да, президент Трамп прав в том, что многие международные организации или бездействуют, или служат интересам отдельных или групп государств – это относится также к ООН и ее дочерним структурам.

Да, Трамп прав и в том, что расклад экономической мощи в современном мире меняется, на первый план выходят такие государства, как Китай, даже Индия или Бразилия и поэтому интересы США диктуют перестроить систему безопасности страны с учетом этих обстоятельств.

А в чем же не прав Трамп и другие американские протекционисты? В том, что глобализм — это веление времени, и мы никакими современными китайскими стенами не сможем оградить себя от его последствий, как в хорошем, так и в плохом смысле слова.

Кроме того, в этом вопросе помимо политических и экономических, даже геополитических нюансов, есть и чисто духовные аспекты: все мы являемся землянами и наша планета, пожалуй, единственное космическое тело, которое содержит в себе разумную жизнь–по крайней мере, в нашей Галактике второй такой планетной системы нет…