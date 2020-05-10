Трамп потрясен падением рейтинга из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп обеспокоен вероятностью возникновения повторной вспышки коронавируса, которая может помешать его победе на президентских выборах в ноябре. Об этом в воскресенье, 10 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на публикацию The Washington Post.

«В личных беседах он пытался понять, как его судьба резко изменилась: от веры в то, что он на пути к переизбранию, до осознания, что он проигрывает вероятному кандидату от демократов бывшему вице-президенту Джо Байдену практически во всех опросах, включая внутренние опросы его штаба», — приводит издание слова советников Трампа.

Как отмечают советники, в настоящий момент президент США «хмурый и потрясенный» в связи с тем, что его рейтинг снижается.

По информации Washington Post, Трамп намерен уже в следующем месяце начать митинги и акции своих сторонников и избирателей в рамках предвыборной кампании.

15 апреля сообщалось, что, по результатам проведенных опросов, за бывшего вице-президента США Джо Байдена готовы отдать свой голос больше американских избирателей, чем за действующего главу государства Дональда Трампа.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.