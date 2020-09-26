Трамп пошутил о планах править 12 лет

Президент США Дональд Трамп в ходе ралли, проходящем в Атланте, пошутил о том, что планирует оставаться у власти еще 12 лет. Его слова приводит The Guardian.

«Буду ли президентом через 10 лет?» — спросил глава Белого дома. «Только если добавим пару сроков. Вот вам и breaking news («главные новости дня» — прим. «Ленты.ру»», — пошутил Трамп, отметив, что СМИ готовы сделать из любой его шутки серьезную новость.

«Я же говорил вам, он диктатор, он не отдаст власть! Ни при каких обстоятельствах! Он собирается еще два срока работать!» — пародировал президент США возможные заголовки оппозиционных изданий. Трамп также посетовал на то, что часть его выступлений часто вырезается, из-за чего теряется смысл. «Запомните, шутить нельзя. Это вырежут. Много раз такое было: ты шутишь, но с серьезным лицом, а потом начинаешь смеяться. А они берут и отрезают перед смехом! Они обрезают! И говорят «о, смотрите, он серьезно хочет [править] еще 12 лет»», — сказал глава государства.

В ответ на это толпа, присутствующая на ралли, поддержала Трампа и начала скандировать: «Еще 12 лет!»

Ранее Трамп сказал, что будет согласен уйти мирно, если он проиграет выборы кандидату от Демократической партии Джо Байдену и это подтвердит Верховный суд (lenta.ru)