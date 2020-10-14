Трамп пообещал расцеловать сторонников

Президент США Дональд Трамп заявил, что может расцеловать своих сторонников, так как у него иммунитет к коронавирусу нового типа.

С таким заявлением он выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании, сообщает Газета.Ру.

«У меня сейчас иммунитет. Я могу спуститься и расцеловать всех. Поцелую каждого — мужчину и женщину», – сказал глава государства с трибуны.

Ранее Трамп заявил, что у него сформировался иммунитет к COVID-19 после перенесенного заболевания.

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови. Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.