Трамп пообещал расцеловать сторонников

Президент США Дональд Трамп заявил, что может расцеловать своих сторонников, так как у него иммунитет к коронавирусу нового типа.
С таким заявлением он выступил на предвыборном митинге в Пенсильвании, сообщает Газета.Ру.
«У меня сейчас иммунитет. Я могу спуститься и расцеловать всех. Поцелую каждого — мужчину и женщину», – сказал глава государства с трибуны.
Ранее Трамп заявил, что у него сформировался иммунитет к COVID-19 после перенесенного заболевания.
2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.
Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови. Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.