Трамп пообещал показать «реальные» итоги выборов президента США

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал предоставить «истинные» результаты президентских выборов. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Как можно сертифицировать результаты голосования, когда утверждаемые итоги достоверно ошибочны? Вы увидите реальные цифры сегодня вечером во время моего выступления, но прежде всего 6 января», — говорится в сообщении.

Голосование за нового президента проходило в США в начале ноября. За Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, а Трамп получил 232 голоса. Теперь полученные результаты 6 января должен утвердить конгресс. Инаугурацию американского лидера планируют провести 20 января. Из-за пандемии церемонию решили провести в усеченном формате, а парад пройдет в режиме онлайн. (gazeta.ru)