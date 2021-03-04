Трамп пойдет на выборы без Пенса

Бывший президент США Дональд Трамп заявил советникам, что «серьезно рассматривает» возможность участия в выборах главы государства в 2024 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, советники рекомендуют Трампу не выбирать в качестве кандидата в вице-президенты занимавшего этот пост ранее Майка Пенса. Так, приближенные к экс-президенту советуют ему рассмотреть кандидатуры женщин или темнокожих.

В ходе консервативной политической конференции CPAC бывший глава государства не исключил своего участия в президентской гонке в 2024 году. (ТАСС)