Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на три источника сообщал, что администрация Трампа рассматривает возможность приостановить выдачу некоторых типов временных рабочих виз. Согласно телеканалу, соответствующий указ может затронуть выдачу новых виз для участников культурных и научных программ обмена, в том числе виз типа J-1. Он не должен затронуть уже выданные визы этого типа. При этом могут быть предусмотрены исключения для некоторых компаний.