Трамп подписал указ о защите памятников в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов, пишет ТАСС.

«Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии преступному насилию, — говорится в сообщении Трампа в Twitter. — Длительные тюремные сроки [предусмотрены] за это беззаконие против нашей страны».

Президент ранее заявил, что указ даст возможность карать тюремным сроком до 10 лет протестующих, даже если они лишь «попытаются обезобразить» какой-то монумент или статую. Массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих районах США из-за смерти в Миннеаполисе после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Затем в ряде американских городов протестующие начали сносить памятники различным историческим личностям, в том числе мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему для европейцев Новый Свет.