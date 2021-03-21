Трамп планирует вернуться в соцсети с собственной платформой

Бывший президент США Дональд Трамп в ближайшем будущем вернется в соцсети с «собственной платформой», заявил его советник Джейсон Миллер в эфире Fox News.

По словам Миллера, Трамп вернется в социальные медиа через два или три месяца, при этом публиковаться экс-президент намерен на собственной платформе, которая «полностью изменит игру» и привлечет «десятки миллионов» пользователей.

Ряд социальных сетей заблокировал аккаунты на тот момент действующего президента США Дональда Трампа после штурма здания американского конгресса 6 января. Twitter, который был основной площадкой, используемой Трампом, заявил, что страница трампа заблокирована навсегда. В соцсети это решение объяснили тем, что политик рискует спровоцировать волну насилия.

Сам Трамп заявил, что Twitter стал скучным и уже «не тем», поэтому он не хочет туда возвращаться. (Газета.Ру)