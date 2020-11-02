Трамп планирует после выборов в США прием для 400 гостей в Белом доме

Президент США Дональд Трамп планирует провести прием для нескольких сотен гостей в Белом доме после завершения голосования на всеобщих выборах в ночь на 4 ноября. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на два источника из числа должностных лиц администрации.

По их данным, советники республиканца отказались от планов организовать такое мероприятие в столичной гостинице Trump Hotel. Отчасти это продиктовано тем, что из-за пандемии в каждом из отелей Вашингтона запрещено собирать более 50 человек в одном помещении. Вместо этого теперь планируется пригласить около 400 гостей в Белый дом, чтобы достойно отпраздновать победу на выборах, на которую рассчитывает Трамп, пояснили источники издания. По их данным, глава государства неоднократно пренебрегал санитарно-эпидемиологическими мерами, введенными из-за пандемии.

Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии информировал в субботу, что после завершения голосования на всеобщих выборах Джозеф Байден выступит с обращением к нации. Он с супругой Джилл будут находиться в Уилмингтоне (штат Делавэр), к ним присоединятся кандидат в вице-президенты США Камала Харрис с мужем Дугласом Эмхоффом. (ТАСС)