Трамп отметил День независимости США с медиками и полицейскими

Президент США Дональд Трамп отметил День независимости Соединенных Штатов Америки вместе с военными, полицейскими, а также медиками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.

По его словам, среди приглашенных гостей были работники здравоохранения, сотрудники правоохранительных органов, военные и члены их семей.

Отмечается, что на южной лужайке Белого дома были размещены столы для гостей и пушки для салюта. Музыкальное сопровождение осуществлял военный оркестр. К празднику была подготовлена специальная программа, выступил сам Трамп, был фейерверк. Кроме того, самолеты ВС США выполнили пролеты в небе над Вашингтоном.