Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга

Президент США Дональд Трамп уведомил, что подписал указ, согласно которому для Гонконга отменяются экономические преференции, передает РИА «Новости».

По его словам, после этого отношение США к Гонконгу будет таким же, как и к материковому Китаю. Американский лидер пояснил, что теперь для данного района КНР не будет «никаких специальных привилегий, никакого особого отношения в экономике и никакого экспорта чувствительных технологий».

«В дополнение к этому, как вы знаете, мы вводим серьезные пошлины и ввели очень большие пошлины в отношении Китая», — добавил Трамп.