Трамп отказался уважать волю народа, заявил Байден

«Этот иск потребовал от Верховного суда отвергнуть сертифицированные результаты голосования в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Этот юридический маневр был предпринят группой избранных чиновников, группа штатов попыталась убедить Верховный суд стереть голоса более чем 20 миллионов американцев в других штатах — по вине президента, который в качестве кандидата проиграл коллегию выборщиков, проиграл по голосам избирателей, проиграл во всех штатах, где он пытался пересмотреть голоса. Это настолько экстремальная позиция, которой мы раньше не видели. Эта позиция — отказ признать волю народа, отказ уважать принцип верховенства права и отказ уважать нашу Конституцию», — заявил Байден.(РИА Новости)