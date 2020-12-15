Трамп отказался уважать волю народа, заявил Байден

Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий президент Дональд Трамп отказался уважать волю народа, предприняв маневр с иском об отмене выборов в четырех штатах.
Байден осудил иск Техаса с требованием отменить итоги выборов в четырех штатах, уже отклоненный ранее Верховным судом.
«Этот иск потребовал от Верховного суда отвергнуть сертифицированные результаты голосования в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Этот юридический маневр был предпринят группой избранных чиновников, группа штатов попыталась убедить Верховный суд стереть голоса более чем 20 миллионов американцев в других штатах — по вине президента, который в качестве кандидата проиграл коллегию выборщиков, проиграл по голосам избирателей, проиграл во всех штатах, где он пытался пересмотреть голоса. Это настолько экстремальная позиция, которой мы раньше не видели. Эта позиция — отказ признать волю народа, отказ уважать принцип верховенства права и отказ уважать нашу Конституцию», — заявил Байден.(РИА Новости)
| 2020-12-15T11:22:52+04:00 15 декабря 2020, 13:18|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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