Трамп опроверг уход в бункер из-за беспорядков

Президент США Дональд Трамп заявил, что не скрывался в бункере во время беспорядков в Вашингтоне и не отдавал приказ о разгоне протестующих перед Белым домом.

«Я спускался туда ненадолго. Это было главным образом для инспекции», — заверил американский лидер в эфире радио Fox.

Глава Белого дома добавил, что «фейковые СМИ пытаются представить в негативном свете все, что бы он ни делал».

Ранее сообщалось, что из-за массовых беспорядков Трампу пришлось укрыться в бункере. По утверждениям СМИ, президент США распорядился разогнать протестующих у Белого дома.

Массовые протесты в США вспыхнули после гибели в результате жестокого обращения со стороны полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.

25 мая полицейские в Миннеаполисе (штате Миннесота), задержали 46-летнего Джорджа Флойда. По версии правоохранительных органов, во время задержания чернокожий мужчина отказался выйти из своего автомобиля и оказал физическое сопротивление.

Поэтому офицеры надели на него наручники, после чего Флойд почувствовал недомогание и был увезен в больницу, где он умер.

Однако позже в Сети появилось видео, снятое очевидцами задержания, которое свидетельствует об обратном. Из кадров следует, что мужчина не оказывал сопротивление, а причиной его смерти стало жестокое обращение сотрудников полиции.

История вызвала шквал общественного возмущения, свой протест против действий полиции выразили известные политики и звезды Голливуда.