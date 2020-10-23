Трамп объявил о хорошем прогрессе на переговорах по Карабаху

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении хорошего прогресса на переговорах по Нагорному Карабаху, передает RT.

«Посмотрим, что будет. Думаю, что есть по-настоящему хороший прогресс», — сказал он.

Ранее Трамп заявлял, что участвует в обсуждении сложившейся ситуации между Арменией и Азербайджаном в качестве посредника.

Главы МИД Армении и Азербайджана в настоящее время находятся в Вашингтоне, где встречаются с госсекретарем США Майком Помпео.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни военные действия продолжались.