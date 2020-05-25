Трамп объяснил, почему играл в гольф во время пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ за освещение его игры в гольф на прошедших выходных, заявив, что решил потренироваться впервые за три месяца с момента начала пандемии. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Эти новости звучат как смертный грех — я знал, что это произойдет! Они не говорят, что это был мой первый гольф почти за три месяца», — написал Трамп.

Он также упомянул, что экс-президент США Барак Обама во время своего президентского срока однажды летал играть в гольф на Гавайи «на полностью снаряженном (Боинге) 747», несмотря на трагические новости в это время.

Ранее американские СМИ обвинили Трампа в том, что он позволил себе играть в гольф в то время, когда от коронавируса погибают тысячи человек по всей стране. Также издания обнаружили, что во время игры президент не соблюдал нормы социальной дистанции и здоровался за руку со своими знакомыми.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего в стране от коронавируса скончались более 97 тысяч человек.